Глава ВКО отметил личный провал акима Усть-Каменогорска

Аким ВКО Даниал Ахметов высказался о неудовлетворительной работе по вводу жилья в Усть-Каменогорске, передает zakon.kz.

В регионе введено в эксплуатацию 519,8 тыс. кв. метров жилья, отремонтировано 85% дорог. В экономику области инвестировано 714,5 млрд тенге, что на 112% выше, чем за 2019 год. Кроме того, в рамках "Дорожной карты бизнеса 2025" выдано 106 грантов начинающим предпринимателям на 517 млн тенге.

Однако, ряд городов не выполнили все показатели. Глава региона Даниал Ахметов раскритиковал неудовлетворительную работу по строительству и вводу жилья акима Усть-Каменогорска и своего заместителя Бакытжана Байахметова.

Не смотря на позитивные показатели прошлого года и перевыполнение плана по вводу жилья на 117,4%, снижение допущено в Усть-Каменогорске. 69% является в принципе крайне отрицательным явлением. Это личный провал акима города Жаксылыка Омара и моего заместителя Бакытжана Байахметова. Самое интересное, они и в этом году не собираются вводить ни один квадратный метр жилья до октября, при 100% финансировании. Требую до пятницы разобраться с данной ситуацией, буду проводить отдельное совещание на эту тему. аким ВКО Даниал Ахметов

Также глава региона подчеркнул проблему очередности в детских садах в Семее, Усть-Каменогорске, Риддере.

Поручаю моему заместителю Алишеру Мархабату, а также акимам городов Семей, Усть-Каменогорск, Риддер и Курчатов активно работать в рамках государственно-частного партнерства. Внесите мне обоснованное предложение в десятидневный срок, - сказал Даниал Ахметов.