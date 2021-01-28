BMW опрокинулся на крышу на оживленном проспекте Алматы

В Алматы на оживленном проспекте Рыскулова произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель BMW 3 ехал по Рыскулова в восточном направлении в левом ряду. Водитель Suzuki Grand Vitara следовал по улице Сазановская.

Мужчина выехал со второстепенной дороги и сразу начал перестраиваться в крайнюю левую полосу проспекта Рыскулова. Судя по всему, водитель BMW не ожидал такого маневра и попытался уйти от столкновения. Иномарка заскочила на бордюр, перевернулась и опрокинулась на крышу.

Прибывшие медики осмотрели водителя BMW, к счастью он не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции.