Новая функция появится в WhatsApp

Новую функцию анонсировали разработчики мессенджера WhatsApp, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Она будет задействована в веб-версии, а также в программах для MacOS и Windows.

Новшество заключается в обновлении функций безопасности. Если сейчас пользователи настольной версии приложения сканируют телефоном QR-код, чтобы получить доступ к переписке на компьютере, то в будущем дополнительно нужно будет отсканировать лицо или отпечаток пальца.

Это снизит возможность того, что сосед по дому или коллега смогут без вашего ведома подключать устройства к вашей учетной записи WhatsApp, - говорится в официальном сообщении разработчиков.

Обновление получат все владельцы устройств с поддержкой дактилоскопического датчика и сканера лица. Представители WhatsApp заверили, что не будут иметь доступ к биометрическим данным пользователей, так как Android и iOS позволяют проводить сканирование на устройстве, не отправляя данные на сторонние серверы.

Новая функция должна появиться в мессенджере в течение нескольких недель, точная дата не озвучена.

За последнее время WhatsApp лишился 30 миллионов пользователей по всему миру. Это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения. В новой версии мессенджер анонсировал, что начнет делиться информацией с Facebook.