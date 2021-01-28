Муж расстрелял жену за слишком откровенное видео в TikTok

28 января 2021, 20:00
Фото: 24tv.ua

В Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, трагедия произошла 24 января во время семейного барбекю.

Мужчина разозлился на супругу из-за слишком откровенного содержания видео и выстрелил в нее 14 раз на глазах у 16-летней дочери, а затем покончил с собой, - говорится в сообщении.

Полиция обнаружила тела на заднем дворе загородного дома. При этом, помимо множества огнестрельных ран, у Сиолин нашли перелом правого плеча.


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