Полицейский "крышевал" проституток в Актау за полмиллиона в месяц

Актауского полицейского приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.

Как передает "Хабар 24", он "покровительствовал" группе "ночных бабочек".

За "крышевание" полицейский получал полмиллиона тенге ежемесячно. Общая сумма взятки составила - 3 миллиона. Наказание преступник будет отбывать в колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: создание и руководство преступной группой и получение взятки. Чтобы скрыть свои действия, полученные деньги он переводил на банковские счета своих родственников. старший следователь Антикоррупционной службы Мангистауской области Али Абдулов