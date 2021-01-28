Почему половые преступления будут расследовать женщины

Четверть всех сотрудников казахстанской полиции - это женщины-следователи. Скоро представительниц прекрасного пола в правоохранительных органах станет больше, сообщает zakon.kz.

Именно они по поручению главы МВД будут расследовать сексуальные преступления против женщин и детей, передает Первый канал "Евразия".

За 13 лет работы Айжан Сартбаева раскрыла много разных преступлений. Говорит, каждый следователь – универсал. Не бывает такого, что один расследует только кражи, а другой убийства. Вскоре у нее и других женщин-следователей может стать больше дел именно по сексуальным преступлениям.

Женщина, подвергшаяся насилию, при обращении мужчину-следователя воспринимает первично как образ не следователя, а мужчины. Тем более, она пострадала от мужчины. А когда она видит женщину-следователя, я так думаю, у нее больше возможностей раскрыться и рассказать об обстоятельствах. старший следователь по особо важным делам, подполковник полиции Айжан Сартбаева

Заниматься делами женщин и несовершеннолетних, пострадавших от насилия, будут женщины-следователи. Таково поручение главы МВД. Их коллегам-мужчинам вести подобные дела не запрещают, но предпочтение все же - прекрасному полу.

Преступления, связанные с насилием несовершеннолетних, в ходе расследования часто вызывают затруднения. Здесь действительно нужны женщины-следователи. Для этого в министерстве созданы специальные группы. В них разработают алгоритм расследования таких дел. официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз

По данным МВД, четверть всех следователей в правоохранительных органах – женщины, точнее их 933 по всей стране. Хоть этого числа и достаточно, в полиции начали выполнять поручение министра: представительниц прекрасной половины человечества станет больше.

За время моей работы, это уже лет десять, я не встречала женщин-следователей, которые расследуют дела об изнасилованиях. Такими преступлениями обычно занимаются мужчины. А если это девочка-подросток, ей сложно рассказать полицейскому, что произошло, она напугана, испытывает шок, потому что, как правило, насильники – это мужчины. юрист Айгуль Орынбек

С 2015 года в Казахстане возбудили 5 тысяч уголовных дел по сексуальным преступлениям. Какие-то так и не раскрыли по разным причинам. За это время осудили 2 тысячи насильников.