Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на год

Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-2 с космодрома Байконур перенесен на следующий год, передает zakon.kz.

Об этом сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2019 года сообщалось об отсрочке старта с 2020 года на начало 2021-го.

Запуск CAS500-2 отложен на 2022 год, - сказал собеседник агентства.

Еще один источник подтвердил данную информацию, добавив, что задержка связана с неготовностью спутника.

В настоящее время на Байконуре готовится к запуску 20 марта аналогичный космический аппарат CAS500-1.

О контрактах на запуск двух южнокорейских спутников было объявлено компанией "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Байконур. Спутник CAS500-1 запускается в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI, спутник CAS500-2 - компании Korea Aerospace Industries.

Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).