Народный артист СССР Василий Лановой умер от COVID-19

В возрасте 87 лет умер народный артист СССР Василий Лановой, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила его жена, актриса Ирина Купченко. Несколько недель актер находился в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Обучаться сценическому мастерству будущий народный артист СССР начал еще в раннем возрасте — почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны, когда поступил в театральную студию одного из столичных Дворцов культуры.

Василий Лановой пережил клиническую смерть.

Уже в 1951-м талант юноши был отмечен официально: Василия Семеновича наградили специальной грамотой на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов. Несмотря на очевидные успехи Ланового в постижении актерского искусства, он, будучи золотым медалистом, по окончании школы решил поступать в МГУ на факультет журналистики. Проучился он там, впрочем, всего полгода — покинув Московский государственный университет, молодой человек перебрался в Театральное училище имени Б. Щукина.

На большом экране Лановой дебютировал еще в студенческие годы, сыграв в драме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". Всего спустя пару лет Василию Семеновичу досталась и первая главная роль — в ленте "Павел Корчагин" режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Всенародную любовь сегодняшнему юбиляру принесли чуть более поздние работы, а именно — фильмы "Офицеры", "Коллеги", "Иду на грозу", "Алые паруса" и "Барышня-крестьянка".

С 1957-го Лановой служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова. Там он познакомился с актрисой Ириной Купченко, которая в 1972 году стала его супругой. В браке актеры прожили до сегодняшнего дня, в будущем году им предстояло отметить "золотую" свадьбу.