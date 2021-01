Генеральный секретарь ООН привился от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он призвал к тому, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде, подчеркнув, что безопасность каждого - это безопасность для всех. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 101,2 миллиона человек, более 2,1 миллиона умерли. В США выявлено более 25,7 миллиона случаев инфицирования, зафиксировано более 431 тысячи летальных исходов.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



✌ for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W