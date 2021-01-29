Генеральный секретарь ООН привился от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мне повезло, и я испытываю чувство благодарности от того, что сегодня получил первую дозу вакцины от COVID-19. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Он призвал к тому, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде, подчеркнув, что безопасность каждого - это безопасность для всех. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 101,2 миллиона человек, более 2,1 миллиона умерли. В США выявлено более 25,7 миллиона случаев инфицирования, зафиксировано более 431 тысячи летальных исходов.