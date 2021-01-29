Был избит хозяином: Пьяный мужчина проник в чужой дом и уснул в гостиной в Капшагае

Пьяный мужчина проник в чужой дом и уснул в гостиной в Капшагае, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть ОП города Капшагай поступило сообщение от работников центральной больницы, что к ним поступил пациент с явными признаками побоев. В ходе оперативно-розыскных работ стали известны другие подробности.

В процессе дальнейшей проверки пострадавший от дачи показаний отказался, ссылаясь на то, что сейчас он находится под воздействием лекарственных препаратов.

Пострадавший в момент поступления в больницу был в сильном алкогольном опьянении.

Из показаний подозреваемого стало известно, что пострадавший — ранее ему незнакомый мужчина. Ночью он проник в дом подозреваемого и уснул в гостиной комнате. В момент, когда хозяин дома увидел его и начал будить, возникла словесная перепалка, в результате которой подозреваемый нанес удар рукой по лицу пострадавшего. заместитель начальника ОП города Капшагай Рауан Шалбайев

В настоящее время устанавливается, как и с какой целью пострадавший проник в дом чужого человека. Материалы дела в скором времени будут направлены в суд, где по делу дадут правовую оценку обоим гражданам.