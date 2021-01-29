Опубликованы данные по смертям от коронавируса и пневмонии за стуки в Казахстане

В Казахстане за сутки скончались от коронавируса шесть человек, от пневмонии - 0, сообщает zakon.kz.

На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 27 520 человек (15 877 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 571 пациент, на амбулаторном уровне – 20 949 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента; на аппарате ИВЛ - 42 пациента, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 27 января 2021 года зарегистрировано 59 случаев заболевания. Выздоровели 74 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 717, случаев с летальным исходом - 564, всего выздоровели – 35 510 человек.