Американцы предложили нокаутеру из Казахстана бой в Алматы

Непобежденный казахстанский нокаутер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО), тренирующийся и выступающий в США, может провести бой на Родине в Алматы, передает zakon.kz.

На данный момент запланировано участие Алимханулы на вечере бокса в Алматы. По планам, спортивное событие должно состояться 27 февраля. В команде перспективного средневеса подтвердили, что переговоры об его участии на алматинском турнире уже ведутся, но контракт еще не подписан.

Уважаемый болельщики! В Америке очень мало шоу, вы знаете это. COVID здесь в ярости. В связи с этим Top Rank предложил провести бой в Алматы, чтобы мы не остались без боя. Теперь мы ждем официального контракта с Top Rank на этот бой. Кстати, ни с одной другой компанией договора мы не подписывали. Команда такая же. Тот же Top Rank. Ожидайте официальных новостей от нашей команды, - говорится в сообщении на официальной странице команды Жанибека Алимханулы.

В качестве главного боя на вечер бокса 27 февраля заявлена встреча капитана национальной сборной Казахстана по боксу, двукратного финалиста чемпионатов мира и Азии Камшыбека Кункабаева (2-0, 2КО) и боксера из Великобритании Стивена Уорда (13-1, 4 КО), занимающего 86-ю позицию в глобальном рейтинге тяжеловесов по версии мирового статического портала Boxrec.com и известного своими яркими выступлениями на профессиональном ринге.

Кроме того, в этот же день на профессиональном ринге выступят Абай Толеш, Талгат Шайкен, Али Балоев, Нурдос Толебай, Нуртас Ажбенов, а также Торгынбек Амиров и Нурбол Султанбай. Свой второй поединок на профи ринге проведет и титулованный боксер из Армении Ованес Бачков – двукратный бронзовый призер мировых первенств, чемпион Европы и победитель Европейских Игр. Также стало известно, что соперниками казахстанских мастеров ринга станут известные боксеры из стран дальнего и ближнего зарубежья.