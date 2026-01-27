#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Глюкоза отменила концерты в Алматы и Астане

Глюкоза, артисты, концерт, Алматы, Астана, отмена, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 23:33 Фото: Instagram/glukozamusic
Российская певица Глюкоза сообщила об отмене концертов в Казахстане, запланированных на начало февраля. Обращение артистка 27 января опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, концерты, которые должны были состояться 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане, не состоятся из-за проблем с организатором. Глюкоза заявила, что представитель стороны, отвечавшей за проведение выступлений, перестал выходить на связь с ее командой и букинг-агентом.

Артистка отметила, что команда предпринимала попытки урегулировать ситуацию и все же встретиться с казахстанскими зрителями, однако сделать это не удалось.

Для возврата билетов Глюкоза посоветовала обратиться по месту приобретения.

А ранее 19-летняя невеста Лепса сообщила о расставании с 63-летнем певцом и нарвалась на хейт.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
