Глюкоза отменила концерты в Алматы и Астане

Российская певица Глюкоза сообщила об отмене концертов в Казахстане, запланированных на начало февраля. Обращение артистка 27 января опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, концерты, которые должны были состояться 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане, не состоятся из-за проблем с организатором. Глюкоза заявила, что представитель стороны, отвечавшей за проведение выступлений, перестал выходить на связь с ее командой и букинг-агентом.

Артистка отметила, что команда предпринимала попытки урегулировать ситуацию и все же встретиться с казахстанскими зрителями, однако сделать это не удалось.

Для возврата билетов Глюкоза посоветовала обратиться по месту приобретения.

