Центры вакцинации против коронавируса организовали в Караганде

В Караганде в короткий срок перепрофилировали Центр семейного здоровья. Теперь здесь расположился один из первых в области Центр вакцинации против коронавируса, который заработает уже на следующей неделе. Журналистам устроили пресс-тур и показали организацию прививочной кампании.

Это наш филиал. Здесь располагались Центр семейного здоровья, где вели прием врачи общей практики, и филиал дневного стационара. Достаточно быстро мы смогли на своей базе подготовить все необходимое для проведения вакцинации. Потребовалось передислоцировать кабинеты, разместить оборудование. Получили медицинские морозильные камеры, термоконтейнеры. Специалисты прошли обучение: врачи - на базе медицинского университета, медсестры - на базе колледжа, - рассказала директор ТОО "Городской центр ПМСП" Татьяна Баширова.

В центре имеются кабинет врача-терапевта, прививочные кабинеты, зона поствакцинального наблюдения. Для экстренных и нештатных ситуаций оборудована зона неотложной медицинской помощи.

В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать весь процесс вакцинации. Видео сохранят до конца года.

В Караганде подобные центры вакцинации будут действовать на базе других поликлиник, многопрофильной больницы №1 и частных медицинских учреждений.

- Подготовку к вакцинации мы начали в декабре. Заказали необходимое количество медицинских морозильников и термоконтейнеров. Часть оборудования уже поставлена, остальное на подходе. По области при организациях первичной медико-санитарной помощи будет открыто 115 прививочных кабинетов. Мы решили организовать отдельные центры с полным спектром услуг. Первый создали в Караганде на базе ГЦ ПМСП. Далее будем открывать в Темиртау, Жезказгане и Балхаше. Сейчас ожидаем поступление вакцины и планируем стартовать 1 февраля, - говорит руководитель Службы общественного здоровья Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

По ее словам, пропускная способность одного прививочного кабинета - 60 человек в день.

Перед проведением вакцинации пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и соберет необходимую информацию. Пациент дает свое письменное согласие на прививку.

Бибигуль Тулегенова пояснила логистику поставки вакцины. Единым дистрибьютором является "СК-Фармация". Российский препарат "Спутник V" производит по трансферту технологий Карагандинский фармацевтический комплекс. Вакцина поступает на склады "СК-Фармация" и оттуда попадет на областной вакцинный склад. После этого ее распределят по региону.

По словам медиков, российская вакцина "Спутник V" безопасна. Это двухкомпонентный препарат, который вводится с интервалом в 21 день. Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 60 лет.

На первом этапе планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, организаций ПМСП, приемных покоев, санэпидслужбы. Далее будут вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур и лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.