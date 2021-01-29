Почему ослабел тенге, рассказали в Нацбанке

Последние дни января выдались напряженными для национальной валюты. О причинах давления на курс тенге рассказал директор департамента монетарных операций Национального Банка Нуржан Турсунханов, передает zakon.kz.

В частности, он рассказал о том, что повлияло на ослабление тенге в последние дни и связана ли такая динамика с падением курса рубля к доллару США.

По итогам торгов 28 января курс тенге к доллару США на закрытии сложился на уровне 424 тенге, ослабев с закрытия прошлой недели на 0,84%. Текущая динамика курса тенге отражает общее настороженное настроение мировых рынков.

Как отметил Турсунханов, несмотря на прогресс в вакцинации, пандемия коронавируса все еще создает серьезные риски для мировой экономики. Распространение нового штамма Covid-19, а также проблемы с поставками вакцин и условиями их транспортировки не исключают повторения длительных локдаунов.

Ухудшение настроений инвесторов по поводу восстановления мировой экономики находит прямой отклик на сырьевых рынках. Несмотря на объявленное в начале января решение Саудовской Аравии о снижении добычи нефти в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки, высокая заболеваемость COVID-19 и связанные с ней действующие ограничения продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. Нуржан Турсунханов.

По его словам, власти Китая рекомендуют жителям ограничить передвижения в период празднования Нового года, который является самым активным туристическим сезоном года. По данным Bloomberg, объем автомобильных перевозок в Китае сократился на 75% за предыдущую неделю в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет.

В целом, мы наблюдаем, что за периодом роста котировок нефти марки Brent, которые достигали в начале месяца 56,58 долларов за баррель, последовало снижение в связи с отсутствием дополнительных стимулов к росту и неопределенности на финансовых рынках, - сказал он.

Также, по словам представителя Нацбанка, сообщения о возможной задержке нового пакета стимулирования экономики США до середины марта оказало общее негативное влияние на рисковые активы.

Отрицательной динамике валют у большинства стран развивающихся рынков способствует глобальное укрепление курса доллара США. С начала текущей недели мексиканское песо ослабло на 2,0%, российский рубль на 1,4%, южно-африканский ранд на 0,5%. Российский рубль подвержен специфичным риск-факторам – возрос риск введения новых санкций, - отметил глава департамента.

Кроме того, бегство инвесторов от риска также усилили комментарии главы ФРС США Дж.Пауэлла, который подтвердил приверженность мягкой денежно-кредитной политике, что говорит о сохраняющихся проблемах одной из крупнейших экономик мира.

В результате, наблюдается корректировка фондовых индексов США и Европы. Фондовые рынки большинства развитых стран показали падение. Так, с начала недели снижение индексов S&P 500 и глобального индекса акций MSCI World составило (-)1,4% и (-)1,65% соответственно.

В этих условиях курс тенге отражает общую конъюнктуру мировых финансовых рынков и фундаментальных факторов, основным из которых остается цена на нефть, - заключил Нуржан Турсунханов.