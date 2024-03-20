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Почему тенге ослаб перед праздничными выходными

тенге, курс, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 19:15 Фото: Zakon.kz
Курс национальной валюты по отношению к доллару ослаб по итогам торгов в среду. О причинах ослабления Zakon.kz рассказали аналитики.

По данным Казахстанской фондовой биржи по итогам торгов 20 марта, курс доллара вырос до 451,27 тенге, или почти на 2 тенге сначала недели.

курс тенге, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 19:15

Фото: KASE

Таким образом, курс тенге в паре с долларом США оказался под давлением, перед праздничными выходными. По оценкам аналитиков Alpari, это могло произойти в результате сокращения предложения валюты на внутреннем рынке.

"Это спровоцировало понижение курса тенге, ухудшение его положения", - прокомментировали в пресс-службе Alpari.

Аналитики указали, что на рынке нефти продолжается ралли с уверенным ростом цен. Баррель Brent подорожал до $87,20. Для Казахстана и его экономики высокие цены на энергоносители оцениваются благоприятно.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов также отметил, что нацвалюта продемонстрировала небольшое ослабление вопреки значительному улучшению конъюнктуры сырьевого рынка.

"При этом объем торгов в сравнении со вторником особо не изменился и составил 271,1 млн долларов, +15,7 млн. Высокий спрос на инвалюту мог быть обусловлен подготовкой игроков рынка к продолжительным выходным в стране". Рамазан Досов

Выходные в Казахстане продлятся с 21 по 25 марта, финансовые рынки страны в этот период будут закрыты.

Ранее, аналитики опрошенные Zakon.kz сообщали в каком диапазоне будет торговаться тенге на текущей неделе, и что будет влиять на курс доллара.

Ольга Кудряшова
Казахстан
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