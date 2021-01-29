Когда руководитель может не подавать в отставку за коррупцию подчиненного 

Если руководитель самостоятельно выявил и пресек антикоррупционное правонарушение, он может не подавать в отставку, сообщил на коллегии ведомства глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе, — сказал Шпекбаев.

Он добавил, что набившие оскомину замечания и выговоры, не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения, поэтому наряду с законом необходимо руководствоваться и морально-нравственными принципами.

В данном контексте мы приняли коллегиальное решение, что только за один факт коррупции, совершенный сотрудником агентства, его непосредственный руководитель будет автоматически освобожден от занимаемой должности. Исключение будет делать лишь в том случае, если руководитель самостоятельно выявил и пресек антикоррупционное правонарушение, — объяснил глава Агентства.

В ходе коллегии напомнили, что в рамках первого пакета (антикоррупционных реформ — прим.) в 2020 году начато внедрение таких институтов, как отставка – персональная ответственность первых руководителей за коррупцию подчиненных и антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов.

Отправлено в отставку 6 политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 9 политических, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы и 5 топ-менеджеров квазигоссектора.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан