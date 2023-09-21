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Смогут ли казахстанцы подавать петиции об отставке министров и акимов

Смогут ли казахстанцы подавать петиции об отставке министров и акимов Фото: pxhere
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 сентября в двух чтениях одобрили закон, регулирующий подачу петиций в Казахстане. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Институт петиции хотят официально ввести в Казахстане. Такая норма заложена в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

Документ, помимо внесения изменений в отраслевое законодательство об общественном контроле, также содержит поправки по регламентации института петиций.

Так, в законе дается определение понятию "петиция", утверждается порядок подачи и рассмотрения петиций. В документе отмечено, что петицию граждане Казахстана должна подавать через специальный интернет-портал. Уполномоченный орган будет определять соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной.

"По таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности, петиции не могут подаваться. Перечень "запрещенных" тем сформировали на основе конституционного и уголовного права, закона "О референдуме", – сказал сенатор Руслан Рустемов.

Позже в кулуарах Сената вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров рассказал, смогут ли казахстанцы подавать петиции об отставке того или иного министра или акима. Он напомнил, что назначение или снятие с должности – это компетенция президента, правительства и двух палат парламента.

"Не смогут. Почему? Потому что есть Конституционный закон, есть конституционные права президента, правительства и двух палат парламента. В других случаях можно подавать, но именно в отношении тех должностей, назначение на которые входит в ведение президента, двух палат парламента и правительства, петиция подаваться не может, согласно закону "О выборах" и закону "О референдуме". В законе это четко прописано", – объяснил Данияр Кадиров.

Также в законе установили, сколько человек должны подписать петицию для ее обязательного рассмотрения:

  • районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции акиматов, при населении более 50 тыс. человек – 2,5 тыс. голосов в поддержку, для остальных – не менее 5% от численности населения;
  • районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов – при численности населения более 50 тыс. человек должно быть 5 тыс. голосов, для остальных – не менее 10% от численности населения;
  • областной уровень по вопросам, относящимся к компетенции акиматов – 1% голосов жителей соответствующей административно-территориальной единицы;
  • областной уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов – не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы;
  • республиканский уровень по вопросам, относящимся к компетенции правительства – не менее 50 тысяч голосов.

Ранее в Казахстане неоднократно составляли петиции по волнующим общественность вопросам. В этом году некоторые из них привлекли значительное внимание – в частности, петиция с призывом отправить в отставку акима Алматы Ерболата Досаева.

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