Долю казахстанского контента увеличат на отечественных телеканалах

Министр информации и общественного развития Аида Балаева на заседании коллегии сообщила об уменьшении иностранного контента на отечественных телеканалах, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что в прошлом году долю зарубежного контента удалось снизить на 30%.

Важной задачей является увеличение доли отечественного информационного контента на телеканалах. В прошлом году мы уже снизили зарубежный контент на 30% и эта работа будет продолжена в нынешнем году. При этом главный акцент мы должны будем сделать на качестве производимого телевизионного контента, - рассказала Аида Балаева.

Глава ведомства добавила, что в 2020 году в сфере информации удалось не только сохранить преемственность, но и принять ряд важных решений, способствующих системному подходу к реализации государственной информационной политики.

Были запущены новые информационные проекты. Так, в рамках празднования 175-летия Абая начал работу телеканал Abai TV.

В целях качественного информирования населения о деятельности госорганов были запущены два портала: "Единый портал государственных СМИ", который дает гражданам достоверную информацию "из первых уст", и "Единый портал государственных программ", доступно разъясняющий их смысл и пользу для населения.

Министр также отметила работу в части своевременного информирования населения во время первой волны коронавирусной инфекции.

Одним из ключевых факторов стабилизации общественных настроений стало оперативное опровержение фейковой информации и постоянное информирование населения о динамике и масштабах развития КВИ на сайтах stopfake.kz и coronavirus2020.kz. И эта работа успешно продолжается по сей день, - заключила глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан