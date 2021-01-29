Наказывать взяточников общественным работами предлагает Антикор

Глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев считает необходимым активнее применять общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления, передает zakon.kz.

Опыт человечества в части жесткой изоляции лиц от общества показывает, что тюрьма крайне редко исправляет человека. Неслучайно в ряде стран ОЭСР в качестве основного или дополнительного наказания за коррупционные преступления довольно успешно применяют общественные работы, - сказал он на заседании коллегии.

В частности, по его словам, в Великобритании практикуется надевать на осужденных яркие жилеты с надписью "вернуть долг обществу" и принуждать их к низкоквалифицированным уличным работам. Психологически такой вид наказания более эффективен, а общество узнает своих антигероев в лицо.

Несмотря на регламентированную уголовным законодательством возможность привлечения к общественным работам за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести, в Казахстане данный вид наказания судами практически не назначается. На мой взгляд, этот институт необходимо активизировать, прежде всего, с точки зрения сильнейшего профилактического эффекта, - сказал А. Шпекбаев.