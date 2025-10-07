Изменились правила привлечения осужденных к общественным работам

Министр внутренних дел приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в Правила организации деятельности службы пробации и в Правила организации выполнения общественных работ лицами, осужденными к данному виду наказания, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что со дня поступления приговора или постановления суда служба пробации:

не позднее десяти календарных дней вызывает осужденного к наказанию в виде общественных работ;

разъясняет осужденному порядок и условия отбывания наказания, а также контроля за отбыванием наказания;

ознакамливает осужденного под подпись с уведомлением о получении приговора, постановления суда и распоряжения акимата об организации выполнения общественных работ в течение пяти рабочих дней после их получения;

контролирует исполнение общественных работ, организуемых местными исполнительными органами, путем выезда на место исполнения осужденным общественных работ, в том числе при наличии технической возможности путем частичной фиксации их исполнения;

в течение пяти рабочих дней после получения от акимата табеля учета отработанного времени и акта выполненных работ, а также информации о поведении осужденного проводит с ним профилактическую беседу.

Добавлена норма, согласно которой служба пробации не реже одного раза в квартал распространяет в СМИ и интернет-ресурсах сведения об исполнении общественных работ.

Служба пробации при направлении осужденного в местный исполнительный орган по месту его жительства вручает ему справку-направление для выполнения общественных работ.

В справке-направлении указываются анкетные данные осужденного, его место жительства и место основной работы (учебы), статья УК РК, по которой он осужден, срок общественных работ (в часах), дата явки осужденного в местный исполнительный орган, порядок его исчисления в соответствии со статьей 58 УИК РК.

Уточнено, что досудебная пробация применяется на добровольной основе в отношении подозреваемых, обвиняемых:

несовершеннолетних;

лиц с инвалидностью;

женщин:

– в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет;

– беременных;

– имеющих или воспитывающих малолетнего ребенка в возрасте до трех лет;

мужчин:

– в возрасте шестидесяти трех и свыше лет;

– воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка в возрасте до трех лет.

Ранее в документе речь шла о мужчинах, воспитывающих малолетних детей.

Помимо этого, изменения внесены в Правила организации выполнения общественных работ лицами, осужденными к данному виду наказания.

Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения приговора или постановления суда:

определяет вид общественно полезных бесплатных работ, не требующих определенной квалификации, а также объекты для их выполнения в общественных местах, расположенных по месту жительства осужденного, с учетом безопасности условий труда;

издает распоряжение об организации выполнения общественных работ с указанием данных осужденного, вида неоплачиваемых общественно полезных работ, объекта для их исполнения, условий выполнения, ответственной организации, продолжительности отработки времени не более четырех часов в день, а осужденным, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заведениях, до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю, времени для отдыха;

направляет в службу пробации уведомления о получении приговора или постановления суда и распоряжения об организации выполнения общественных работ.

Местный исполнительный орган:

обеспечивает осужденного жилетом, а также оборудованием, инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения общественных работ;

не позднее последнего рабочего дня текущего месяца направляет в службу пробации табель учета отработанного времени и акт выполненных работ, а также информацию о поведении осужденного;

уведомляет службу пробации о факте уклонения осужденного от выполнения общественных работ.

Утвержден образец формы жилета осужденных к наказанию в виде привлечения к общественным работам.

Фото: скриншот документа

В описании указывается, что жилет представляет собой жилет оранжевого цвета с одной светоотражающей полосой и надписью "ҚОҒАМҒА ҚАРЫЗДЫ ҚАЙТАРУ", "ОТДАТЬ ДОЛГ ОБЩЕСТВУ".

Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.