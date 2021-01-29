Интерпол ищет главных подозреваемых по делу LRT

Предположительная информация по местонахождению разыскиваемых лиц Ардана и Султанбекова известна, сообщил журналистам на коллегии ведомства руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

У нас продолжается розыск двух лиц – Ардан и Султанбеков. Ведется международное сотрудничество. Предположительная информация по местонахождению есть, это страны дальнего зарубежья. Они находятся в розыске по линии Интерпола, поэтому Интерпол занимается поиском преступников, скрывшихся за пределами нашей страны, — сообщил Перов.

Он напомнил, что дело LRT сейчас рассматривается в суде на скамье подсудимых находится семь подсудимых, процесс широко освещается в СМИ.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане продолжается главное судебное разбирательство по делу Астана-LRT. На скамье подсудимых 7 человек. Их обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Обвиняемые своей вины не признают. Все уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан