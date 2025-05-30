КПО: что ищет нефтегазовый лидер?

Развитие местного содержания крупными компаниями – это рабочий драйвер экономики страны, это не просто "патриотизм" в бизнесе, а стратегическое вложение в долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность как компании, так и страны в целом.

В этой взаимовыгодной модели выигрывают все: бизнес – за счет снижения издержек и устойчивости, государство – за счет роста экономики, население – за счет новых рабочих мест и возможностей.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО), оператор одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, действует проактивным методом в этом направлении и продолжает активную реализацию программы по увеличению доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг. Очередным шагом стал визит делегации компании во главе с генеральным директором Марко Марсили на промышленные предприятия столицы.

В рамках визита представители КПО посетили компании, работающие на территории индустриального парка Астаны, включая производителей светодиодной продукции, лакокрасочных материалов, труб, комплектующих для трансформаторных подстанций, спецодежды и средств индивидуальной защиты. Визит состоялся при участии Министерства энергетики РК, акимата города Астаны, ТОО "PSA" и Международного центра машиностроения IMB.

Фото: сайт КПО Б.В.

Цель – качество и надежность

"Развитие местного содержания – один из ключевых приоритетов КПО. С 2021 года мы вдвое увеличили объем закупа казахстанских товаров. В 2024 году 18% всех закупаемых товаров были приобретены у отечественных производителей – это исторический максимум. Мы намерены и дальше развивать это направление и создавать возможности для местного бизнеса", – подчеркнул генеральный директор компании Марко Марсили.

Представители КПО акцентировали внимание на критериях, необходимых для вхождения в цепочку поставок компании: это наличие подтвержденных сертификатов происхождения (СТ KZ), контроль качества, реальное производство на территории Казахстана и готовность соблюдать высокие стандарты промышленной безопасности.

Фото: сайт КПО Б.В.

Местный заказ – основа для устойчивого роста

По словам заместителя генерального директора КПО Мухтара Манкеева, в течение 10 лет компания планирует довести долю местного содержания в закупках товаров до 30%. Уже сейчас в сфере работ и услуг доля казахстанского содержания превышает 60%.

"Чем выше уровень локализации, тем устойчивее наша экономика. Для нас важно не просто купить товар у казахстанского контрагента, а обеспечить полное производство внутри страны. Это означает создание рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет, передачу технологий и рост компетенций", – отметил он.

Импортозамещение как экономический фундамент

Повышение доли отечественного содержания – это не только обязательство инвестора перед государством, но и эффективный механизм стимулирования экономического роста. Импортозамещение в нефтегазовой отрасли дает мультипликативный эффект: от развития промышленных кластеров и повышения конкурентоспособности предприятий до снижения зависимости от внешней конъюнктуры.

Как отметил руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны Халел Акимжанов, главная задача – обеспечить стабильные объемы заказов для казахстанских предприятий, чтобы те могли реинвестировать прибыль в расширение производства и модернизацию технологий.

"Каждый год в индустриальном парке запускается 10-15 новых производств. Наша задача – соединить их с крупными игроками вроде КПО, чтобы вместе развивать промышленную базу страны", – отметил он".

Фото: сайт КПО Б.В.

Производство становится сильнее

Предприятия, представленные на выставке, продемонстрировали свою готовность работать по международным стандартам. Например, производитель светодиодной продукции сообщил о полной автоматизации производственной линии в 2024 году, что повысило как стабильность качества, так и объем выпуска. Другие компании отметили, что за счет участия в цепочке поставок таких компаний, как КПО, они получают доступ к новым технологиям и стандартам, что позволяет выйти на экспортные рынки.

Региональные визиты продолжатся

В рамках текущей стратегии КПО планирует продолжить региональные визиты. До этого делегация побывала на предприятиях в Уральске, Павлодаре и Караганде. Цель – расширить пул отечественных поставщиков и выстроить устойчивые партнерские отношения.

"Мы верим, что Казахстан обладает огромным потенциалом. И задача бизнеса – раскрыть его, дать точку опоры для развития промышленности", – резюмировал Марко Марсили.