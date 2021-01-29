Санитарными постами закрыли два села в Павлодарской области

Заместитель главного государственного санитарного врача Павлодарской области подписал новое постановление от 28 января 2021 года "О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории с.Коктобе и с.Кентубек Майского района", передает zakon.kz.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19, по решению штаба Майского района установить санитарные посты в селах Коктобе и Кентубек, - говорится в документе.
Кроме того, ограничиваются перемещения через санитарные посты с 07:00 часов до 20:00 часов (перемещение при наличии справки работадателя произвольной формы, заверенной печатью), в том числе в пешем порядке, за исключением:
На санитарных постах будет обеспечено проведение бесконтактной термометрии и опрос с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих короновирусную инфекцию.
При выявлении с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков) предусмотрен вызов скорой помощи по телефону "103".
Жителям сел предписано:
Также введен запрет передвижения внутри сел с 20:00 часов до 07:00 часов.
Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 29 января 2021года по 00 часов 00 минут 12 февраля 2021 года.
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