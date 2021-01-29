Санитарными постами закрыли два села в Павлодарской области

Заместитель главного государственного санитарного врача Павлодарской области подписал новое постановление от 28 января 2021 года "О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории с.Коктобе и с.Кентубек Майского района", передает zakon.kz.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19, по решению штаба Майского района установить санитарные посты в селах Коктобе и Кентубек, - говорится в документе.

Кроме того, ограничиваются перемещения через санитарные посты с 07:00 часов до 20:00 часов (перемещение при наличии справки работадателя произвольной формы, заверенной печатью), в том числе в пешем порядке, за исключением:

въезд лиц, постоянно проживающих в населенном пункте;

аварийных, медицинских служб, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, природоохранных, ветеринарных служб, дорожно-ремонтных служб;

сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель);

лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах, с сопровождающими лицами (не более 2-х, в том числе водитель);

транспорт с продуктами питания, медикаментами, товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности района, твёрдым, жидким топливом и ГСМ;

На санитарных постах будет обеспечено проведение бесконтактной термометрии и опрос с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих короновирусную инфекцию.

При выявлении с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков) предусмотрен вызов скорой помощи по телефону "103".



Жителям сел предписано:

обязательное ношение медицинских или тканевых масок (с заменой каждые 2часа) при нахождении в общественных местах, в такси, за исключением детей в возрасте до пяти лет. при посещении объектов, а также на рабочих местах соблюдать следующее: исключить рукопожатие, соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров между людьми, обеспечить правильное ношение защитных масок; соблюдать личную гигиену (мытье рук с моющими средствами, использовать санитайзеры (антисептики для рук), соблюдать этикет чихания и кашля; ограничение выхода на улицу лиц старше 65-ти лет (за исключением случаев необходимости); при появлений первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103 и мобильной бригады РБ; при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 10-ти человек, с соблюдением дистанции не менее 2-х метров, массочного режима;

Также введен запрет передвижения внутри сел с 20:00 часов до 07:00 часов.

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 29 января 2021года по 00 часов 00 минут 12 февраля 2021 года.