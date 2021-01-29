Иностранные эксперты оценили "Спутник V"

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, передает zakon.kz.

Разработчики оценивают эффективность препарата на уровне 91,4%, для тяжелых случаев - 100%.

Сегодня вакцину "Спутник V" уже зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах. 16 января российской вакциной привился президент Гвинеи Альфа Конде и члены правительства этой страны.

Портал стопкоронавирус.рф при поддержке Российского фонда прямых инвестиций собрал мнения иностранных экспертов о российской вакцине "Спутник V".

Хуго Пицци, эпидемиолог и магистр общественного здравоохранения, профессор Национального университета Кордовы (Испания):

Российская вакцина "Спутник V" имеет хорошую научную основу благодаря Институту Гамалеи.

Разработки Института на этой платформе уже успешно показали себя против Эболы и Ближневосточного респираторного синдрома.

"Спутник V" использует безопасные аденовирусы человека – такие, от которых мы простужаемся зимой, но лишенные возможности нас заразить. Внутрь помещается белок, на который организм начинает вырабатывать антитела. А через месяц запускается выработка второй партии антител. Так это надежно работает.

Полина Степенски, профессор, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии клиники Хадасса (Израиль):

Первое, что надо сказать российским ученым и медикам, это "браво!". Эту технологию и научный подход мы прекрасно понимаем и абсолютно одобряем. Вы совершили настоящий прорыв в науке и медицине. Мы благодарны вам за то, что вы сделали замечательную работу. Замечательно, что вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. Это обеспечивается за счет использования двух разных векторов, доставляющих препарат и, одновременно, решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции.

Доказана очень высокая эффективность двух подобранных аденовирусов.

Таким образом, используемая институтом Гамалеи платформа - это правильная платформа.

Надей Хаким, вице-президент Международной академии медицинских наук, вице-президент Британского Красного Креста:

Результаты клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" продемонстрировали впечатляющие результаты, признанные мировым медицинским сообществом.

Доказано, что вакцина безопасна и эффективна без выявленных серьезных побочных эффектов, и в ней используется проверенная платформа, основанная на человеческих аденовирусных векторах, что в настоящее время является самым безопасным механизмом для введения генетического кода вирусного шипа в организм человека. Этот подход тщательно изучен не только в России, но и за рубежом.

Россия имеет длительный и успешный опыт разработки вакцин и остается мировым лидером в этой области. Мы надеемся, что вакцина скоро станет доступной по всему миру, чтобы помочь остановить разрушительную пандемию и позволить людям вернуться к нормальной жизни.

Мухаммад Мунир, молекулярный вирусолог Университета Ланкастера (Великобритания):

"Спутник V" показал необходимую безопасность и высокую иммуногенность. Есть особенности, которые делают "Спутник V" перспективным.

Идея использования двух разных аденовирусов в качестве вектора превосходит многие передовые вакцины.

Как правило, иммунная система воспринимает векторные белки как антиген, аналогичный белку S SARS-CoV-2, поэтому также возникает иммунный ответ против этих белков. Если люди реиммунизируются (в виде второй дозы или повторной вакцины), ранее существовавший иммунитет может поставить под угрозу эффективность второй дозы вакцины. Использование вектора другого типа, как в "Спутник V", позволяет избежать этой проблемы.

Дхирендра Кумар, старший микробиолог и научный сотрудник Национального центра контроля заболеваний Дели (Индия):

Российская вакцина "Спутник V" основана на технологической платформе с использованием аденовирусов.

Разработавший "Спутник V" Институт Гамалеи - это институт, которому доверяют, поскольку шесть лет назад он уже разработал успешную вакцину против Эболы, основанную на той же платформе. Как и в случае с лихорадкой Эбола, вакцины, основанные на этой платформе, уже более 12 лет используются в Китае для борьбы с опухолями. Фактически более 250 клинических испытаний и около 75 международных публикаций подтвердили безопасность вакцин и лекарств, являющихся основой этой платформы. Клинические испытания российской вакцины, основанной на той же платформе, показали, что уровень нейтрализующих антител после вакцинации значительно выше, чем у пациентов, перенесших коронавирус. Такой уровень иммунного ответа достаточен, чтобы отреагировать на любую дозу Сovid-19.

Ян Джонс, профессор вирусологии университета Рединга (Англия):

"Спутник V" - хорошая новость для вакцинации против Covid-19. Его введение в оборот является хорошим предзнаменованием для достаточного количества вакцины в географически разных регионах, чтобы обеспечить возможность всеобъемлющей программы вакцинации в глобальном масштабе.

Данные о вакцине "Спутник V" выглядят впечатляюще, особенно с учетом того, что количество участников исследований велико, и иммунный ответ на бустер полностью проявляется в дальнейшем. Результаты "Спутник V" имеют преимущества перед рядом других исследований.