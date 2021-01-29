Резкий поворот судьбы в феврале ждет четыре знака зодиака

Последний месяц зимы ознаменуется квадратом Сатурн-Уран, который станет первым и самым главным в 2021 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Его значение – обновление через трудности. Аспект предвещает большой прогресс и перемены как всему обществу, так и отдельным людям. В результате жизнь некоторых представителей зодиакального круга резко поменяется.

В феврале звезды советуют не бояться нового, поскольку в итоге удастся преодолеть все трудности и препятствия. Ощутимее всего ветер перемен будет для пяти знаков зодиаков.

Например, 7 февраля квадрат Венера-Уран принесет перемены в жизнь Тельцов, Весов и Водолеев. Этот астрологический аспект связан с переворотом во вкусах, резким изменением в отношениях, приступом романтического влечения и убытками.

Телец

Тельцам будет сложней всего. Во-первых, перемены в их жизни будут существенными. Во-вторых, в такой ситуации они столкнутся с внутренним конфликтом и могут не знать, какую сторону следует принять.

Водолей

Водолеем повезет чуть больше. Представители этого знака зодиака заинтересованы в переменах, но с другой стороны, они желают усидеть на двух стульях и ничего не менять

Весы

А вот весам будут совсем не при чем в том, что их ждет. Звезды приготовили им спонтанное свидание, новое увлечение и знакомство. Главное – не впасть в экстаз и не решить, что это чувство или дело всей жизни.

Еще одним знаменательным днем будет 25 и 26 февраля. Секстиль Солнце-Уран принесет позитивные перемены тем же Тельцам, а также Львам. Они смогут безболезненно реформировать какую-то сферу жизни.

Лев

У Львов, в частности, улучшатся финансовые дела. Получится освободиться от долга или денежных обязательств. Возможно неожиданное везение в деньгах.