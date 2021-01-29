Twitter Маска поднял стоимость биткоина на 20%

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднял стоимость биткоина на 20% просто-напросто изменив графу биографии в Twitter. Самый богатый человек мира написал "#bitcoin", передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Через час после редактирования данных на своей странице Twitter, стоимость криптовалюты "взлетела" с 32 тысяч долларов до 37 тысяч. Этому свидетельствуют данные Coinbase. По данным другого сайта криптомониторинга Coindesk, биткоин вырос примерно на 15,7% менее чем за 15 минут.

В декабре Маск заявлял, что может добавить биткоины к балансу Tesla. Сторонники криптовалюты уже давно стремятся к тому, чтобы самый богатый человек в мире публично поддержал эту валюту. Многие воспринимают изменение графы биографии как доказательство, что он "на борту".

Это уже третий случай за последнее время, когда Twitter Маска вызывал волну на фондовом рынке. Все это происходит на фоне битвы между инвесторами-любителями и хедж-фондами с Уолл-стрит. Благодаря усилиям любителей акции ретейла GameStop выросли как минимум на 300%, а хедж-фонды понесли миллиардные убытки.