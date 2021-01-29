В Казахстане определят три ключевых направления дальнейшего развития страны

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во дворце "Акорда" под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам.

В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.

Отмечается, что обновленная Система государственного планирования должна выстроить более гибкую архитектуру программных документов, повысить взаимосвязанность стратегического и бюджетного планирования, четко закрепить прямую ответственность руководителей госорганов и организаций за выполнение поставленных задач.

С целью вхождения в число лидирующих государств мира предлагается определить три ключевых направления дальнейшего развития страны: качество институтов, благополучие граждан, сильную экономику.

Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года, в котором будет отражено видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик.

Национальные проекты будут ориентированы на решение узловых проблем в том или ином направлении деятельности, сфере и отрасли. Они должны быть максимально предметными, направленными на получение конкретного результата в определенный период и полностью обеспечены финансированием.

В настоящее время проводится работа по разработке проектов по цифровизации, развитию агропромышленного комплекса, предпринимательства, конкуренции, защите окружающей среды и ряд других. Эти документы должны быть разработаны и утверждены не позднее 1 июля текущего года.

Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть активное вовлечение в обсуждение отраслевых вопросов компетентных экспертов, а в случаях, когда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, – широкого круга граждан.