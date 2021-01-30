Нур-Султан и Алматы вернулись в "желтую" зону

В "желтой" зоне по распространению коронавируса находятся пять регионов, сообщает zakon.kz.
МВК опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января.
На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом:
В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
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В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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