Нур-Султан и Алматы вернулись в "желтую" зону

30 января 2021, 10:11
Фото: Хабар 24

В "желтой" зоне по распространению коронавируса находятся пять регионов, сообщает zakon.kz.

МВК опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января.

На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом:

В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.


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