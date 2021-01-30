Казахстанский боксер выиграл бой за три титула

30 января 2021, 10:23
Фото: ZTB.kz

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов одержал победу над представителем Нидерландов Стивеном Даньо, сообщает zakon.kz.

Их поединок пошел в Куэрнаваке (Мексика). На кону стояли сразу три пояса в первом среднем весе - WBA Continental, NABF и WBC Francophone, передает Sports.kz.

Бой, рассчитанный на десять раундов, закончился победой Ахмедова единогласным решением судей.

Ахмедов, которому на днях исполнится 23 года, завоевал три пояса и одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере. Даньо потерпел четвертое поражение в профи.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?