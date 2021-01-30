Хватит бить ноунеймов в цирке - Куат Хамитов получил вызов от соотечественника

Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков заявил, что готов разделить клетку с Куатом "Найманом" Хамитовым, сообщает zakon.kz.

После победы над соотечественником Серикбаем Ходжабаевым и завоевания пояса чемпиона NFС он заявил, что доказал всем, что чего-то стоит, передает Sports.kz.

И этот пояс останется в Алматы и Павлодаре до той поры, пока я здесь в октагоне буду. Так что, ребят, кто там губу раскатал свою, соберите ее обратно, пожалуйста! Вчера я узнал, что у нас один известный всем политик, Куат Хамитов, хочет драться... Мне есть, что ему предоставить — мой пояс. Либо подеремся в промежуточной весовой категории. Так что, Куат, хватит бить ноунеймов в цирке, в Москве. Возвращайся в нормальную лигу — и мы побьемся, это интересное противостояние. Фаниль Рафиков

Кроме того, Рафиков изъявил желание побить экс-бойца UFC Романа Богатова, который две недели назад победил казахстанца Нуржана Акишева на Brave CF.