В Чернобыльской зоне произошли опасные изменения

Карты загрязнения Чернобыльской зоны изменились после катастрофического пожара весной 2020 года, сообщает zakon.kz.

По информации "Укринформ", в результате пожара 2020 года радионуклиды попали не только в воздух, но и в почву, водные объекты.

Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения, поскольку поднятые в воздух радионуклиды рассеиваются там, где ранее было относительно безопасно, где можно было осуществлять какую-то хозяйственную деятельность, можно было проводить туристические маршруты - все это изменилось, и изменилось очень серьезно, - подчеркнул вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина.

По его словам, радионуклиды включились в геохимический цикл и мигрируют, осуществляя вторичное радиоактивное загрязнение.

И прежние карты, например туристические маршруты в зоне отчуждения, устарели, - отметил эколог.

Эколог подчеркнул, что в настоящее время существующие лесные экосистемы не выполняют основную барьерную функцию - аккумуляцию и задержание радионуклидов. В частности, созданные в первые годы после аварии искусственные сосновые насаждения выполнили свою роль и стали нежизнеспособными.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и продолжался до 14 апреля.