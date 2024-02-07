Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС "Фукусима" в Японии

Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС Фукусима в Японии Фото: wikimedia
На АЭС "Фукусима" в Японии произошла утечка радиоактивной воды. По словам специалистов, угрозы попадания загрязненной воды в море сейчас нет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает японское издание The Asahi Simbun 7 февраля, на атомной электростанции "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды. По предварительным данным, из устройства для очистки в почву просочилось около 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных изотопов цезия и стронция, излучающих гамма-лучи суммарной мощностью около 220 млрд беккерелей.

По информации компании Tokyo Electric Power, обслуживающей АЭС, вода просочилась в почву за пределами станции. Существенных изменений в концентрации радиоактивных веществ в ближайших к станции стоках при этом не выявили, в морскую воду изотопы не попали.

Утечку обнаружили утром 7 февраля. Клапан на устройстве для очистки загрязненной воды, который должен был оставаться закрытым, оказался открыт. Из-за этого радиоактивная вода смешивалась с обычными пресными стоками и стекала на почву за пределами станции.

Разрушительное землетрясение и цунами, произошедшие в Японии в 2011 году, привели к загрязнению воды на АЭС "Фукусима" радиоактивными веществами. В 2023 году Япония начала постепенно сливать радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан, что привело к протестам со стороны Китая и Южной Кореи. Вторую партию загрязненной воды начали сбрасывать в Тихий океан в октябре 2023-го.

Читайте также

Стоимость шенгенских виз для казахстанцев может вырасти в 2024 году
Стоимость шенгенских виз для казахстанцев может вырасти в 2024 году
Взрывы прогремели в предвыборных штабах в Пакистане
Два теракта за день произошли в Пакистане: 24 погибших
Скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным
Скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным
Никита Дробны
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: