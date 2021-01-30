Комаровский рассказал, чего ждать при повторном заболевании коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz.

На своей странице в социальной сети Instagram он уверяет, что если человек переболел и у него в крови есть антитела, то либо он не заразится вообще, либо перенесет повторное заболевание в легкой форме.

Если же активной циркуляции антител уже нет, но есть клетки памяти, то организму понадобится какое-то время, чтобы распознать вирус. Но антитела появятся очень быстро, и болезнь будет протекать легко. Евгений Комаровский