Охранники караоке в Костанае напали на проверяющих

Трех женщин, входящих в состав мониторинговой группы, вытолкали из караоке-баре Jon Snow в Костана и "выбросили" на задний двор, сообщает zakon.kz.

Как отмечает tobolinfo.kz, это заведение числится среди самых злостных нарушителей режима карантина.

Охранники заведения, нарушив все правила, в том числе и моральные принципы, не став слушать представителей власти, схватили трех женщин и потащили к выходу. Несмотря на крики и просьбы отпустить, всех грубо выкинули на улицу и приказали "спустить на них собак". Пострадавшие сразу же вызвали скорую и подкрепление полиции, - говорится в сообщении.

Всех отвезли в травмпункт и зафиксировали травмы. Полиции же пришлось вызвать спасателей, чтобы те вскрыли двери заведения. Позднее стало известно, что внутри находилось более 60 человек. Среди них была и несовершеннолетняя.

Также отмечается, что на всех нарушителей оформили штрафы, в том числе в отношении родителей несовершеннолетней составлен административный протокол.

На двух охранников, которые применили грубую физическую силу к представителям мониторинговой группы, завели уголовное дело по ст. 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".