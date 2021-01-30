Скончался известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

В Алматы на 48-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, главный редактор сайта Informburo.kz и программы "Информбюро" на 31 канале Михаил Дорофеев, сообщает zakon.kz.

Михаил Дорофеев более 25 лет проработал в различных СМИ Казахстана. Начинал карьеру в СМИ в Атырауской области, затем работал в республиканских – на телеканале КТК, в газетах "Экспресс К", "Город" и "Мегаполис" (в качестве заместителя главного редактора).

Занимал руководящие должности на республиканских телеканалах, в том числе работал Генеральным директором ТОО "Телевидение г. Астана" и Генеральным продюсером ТОО "Телекомпания "Эра".

В разные годы был ведущим телевизионных программ "Портрет недели" (КТК), "Формула личности" (Казахстан, Астана-ТВ), "Тема" (телеканал "Астана"), "Открытый диалог" ("Хабар"). Лауреат премии Президента РК в области СМИ (2018 г.), академик Академии журналистики Казахстана.

С 2015 года занимал должность главного редактора информационно-аналитического сайта Informburo.kz.

ДОСТИЖЕНИЯ

Член Академии журналистики Казахстана

Член Академии журналистики Казахстана 26 июня 2018 года Михаил Дорофеев удостоился почётной премии от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Informburo Михаила Дорофеева входит в TOP-5 казахстанских интернет-медиа.

2018 году Informburo.kz признан лучшим интернет-СМИ в Казахстане по версии Национальной премии "Үркер".

Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила.