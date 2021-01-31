ВОЗ призвала богатые страны делиться вакцинами

Всемирная организация здравоохранения предложила развитым странам помочь менее преуспевающим государствам с вакцинацией против COVID-19, сообщает zakon.kz.

ТАСС приводит слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Мы просим все страны, имеющие такую ​​возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это нужно вместе. Маргарет Харрис

По словам Харрис, к настоящему времени 95% всего объема вакцинации было проведено только в 10 странах мира.

Харрис пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильными будут такие этапы:

Вакцинировать медицинских работников и членов групп риска.

Предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам.

По ее словам, есть несколько интересных исследований, согласно которым полная вакцинация населения одной страны не приводит к улучшению экономической ситуации в ней и в мире.

В этой связи Харрис посоветовала правительству Великобритании отказаться от намерения быстро вакцинировать от коронавируса значительную часть населения. Ее слова прозвучали на фоне того, как Евросоюз объявил об экспортном контроле над вакцинами, производимыми в рамках блока.

Европейская комиссии 29 января приняла решение об ограничении экспорта вакцин в другие страны. Оно позволяет странам ЕС блокировать поставки вакцин за пределы объединения, если поставщик не выполняет условий контракта с Евросоюзом. К такому шагу ЕС удался из-за конфликта с двумя производителями вакцин от COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer. Они недавно заявили, что по разным причинам не успевают поставить ЕС достаточное количество доз своих препаратов.