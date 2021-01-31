Друг Ельцина уверен, что тот помог избежать гражданской войны в России

Первый президент России Борис Ельцин своими действиями спас страну от гражданской войны. Об этом заявил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который был другом политика, сообщает zakon.kz.

В интервью РИА Новости он пояснил, что в те времена за баррель нефти давали $10 долларов, и народ попал в такую ситуацию.

Но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Шамиль Тарпищев

По его мнению, руководству страны удалось сдержать социальную напряженность и не допустить взрыва. Шамиль Анвярович посетовал, что сейчас о том времени пишут все кому не лень. При этом часто даже не имея представления о сути того, что происходило. Но чиновник уверен, что когда-нибудь народ поймет и правильно оценит роль Ельцина в жизни государства.

По его мнению, разговаривать с такими людьми бесполезно.

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. 23 апреля 2007 года он умер в возрасте 76 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.