С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации "Спутник V", сообщает zakon.kz.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Противопоказания к введению вакцины

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

беременность и период грудного вскармливания

возраст до 18 лет и старше 65 лет

Противопоказания для введения второго компонента вакцины:

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников. МВК по нераспространению COVID-19

Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.