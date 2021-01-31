Почти 3 млн тенге потерял житель Петропавловска после звонка из "службы безопасности"

66-летнему жителю Петропавловска позвонили из "службы безопасности банка" и сообщили о том, что кто-то пытается перевести с его счета крупную сумму денег, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщили в пресс-службе ДП СКО, несмотря на то, что мужчина не раз слышал об интернет-мошенниках и знал о методах обмана, он поверил звонившему. Как оказалось, мошенник не только знал точную сумму денег на счету, но и был осведомлен обо всех последних операциях со счетом.

Злоумышленник по телефону представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, будто со счёта клиента кто-то пытается вывести крупную сумму. Якобы для предотвращения транзакции нужно назвать пин-код банковской карты. Мужчина знал из СМИ о приёмах мошенников, но преступник назвал сумму денег, которая находится на счету клиента, и какие финансовые операции он совершал в последнее время. Это убедило мужчину, он продиктовал пин-код и потерял все накопления, после чего обратился в полицию. ДП Северо-Казахстанской области

Теперь полиции предстоит узнать, откуда конфиденциальные данные появились у мошенников.

В полиции напоминают: настоящие работники банка по телефону никогда не требуют от клиентов конфиденциальные данные. Получив сомнительный звонок, лучше всего прекратить общение и сразу же обратиться в банк лично или по телефону Call-центра, указанному на официальном сайте.

Полицейские просят людей проявлять бдительность, не поддаваться панике. Если вы стали жертвой интернет-мошенничества, как можно быстрее обратитесь в полицию.