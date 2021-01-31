Как будут работать ТРЦ и рынки в Алматы с 1 февраля

Подписано новое постановление главного санврача Алматы, в котором прописаны требования к работе ТРЦ, передает zakon.kz.

Ограничить деятельность ТРЦ, торговых домов с 10.00 до 23.00, с запретом в воскресные дни, - сказано в постановлении.

Продовольственные и непродовольственные открытые рынки могут работать в штатном режиме в будние и выходные дни.

Крытые рынки могут работать в штатном режиме, за исключением воскресенья, при условии заполняемости не более 30%.

Помимо этого, объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1 тыс. кв.м., а также организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, предписано сформировать санитарные патрули для постоянного контроля за соблюдением масочного режима и других сантребований.