Борется за жизнь: Грузовик придавил водителя на трассе под Балхашом

На трассе под Балхашом во время ремонта на водителя рухнула грузовая автомашина марки VOLVO, сообщает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz.

Несчастный случай произошел в 14 километрах от города. Водитель остановился вдоль трассы и ремонтировал ходовую часть. В это время домкрат слетел с опоры и машина рухнула на лежавшего под ней водителя.

Проезжавшие мимо водители вызвали "скорую помощь". 58-летний пострадавший находится в реанимации. У него диагностированы множественные переломы и открытая черепно-мозговая травма. заведующий приемным покоем центральной больницы Балхаша Ернур Зарер

По словам врача, пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ему сделана компьютерная томография головного мозга, удалена внутримозговая гематома, также удалены фрагменты перелома лобной кости.

Врачи борются за его жизнь.