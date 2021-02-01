Откровенное признание сделал Геннадий Головкин

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, как раньше относился к своим оппонентам в ринге, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Мне всегда хотелось раздавить соперника, где-то даже его уничтожить, а не поиграть с ним в шашки или пятнашки, как некоторые боксеры говорят. Хотелось просто взять и съесть его, - цитирует Головкина DAZN.

Геннадий Головкин смог завершить досрочно 36 боев из 43-х. Его процент нокаутов - 83,72%. Сейчас 38-летний казахстанец владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а раньше ему также принадлежали пояса WBA Super и WBC.