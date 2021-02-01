Два вице-министра здравоохранения РК провакцинировались от COVID-19

1 февраля 2021, 08:41
Фото: kt.kz

Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният провакцинировались от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Они провакцинировались "Спутник V". Перед прививкой они прошли осмотр, после прививки ждали положенные полчаса.

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

Читайте также:

Какие побочные эффекты могут появиться после вакцины от коронавируса


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?