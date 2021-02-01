Индо-американский предприниматель рассказывает казахстанцам о цели локдауна

Казахстанцы активно делятся и обсуждают видео, в котором говорится о том, что локдауны объявляют для того, чтобы вынудить людей вакцинироваться, сообщает zakon.kz.

Также автор добавляет, что сама пандемия COVID-19 — обман, выгодный крупным фармкомпаниям.

По информации издания stopfake.kz, все это фейк.

Создателем ролика выступает индо-американский предприниматель и сторонник конспирологических теорий Шива Айядурай.

Предприниматель утверждает, что локдауны и локальные карантины выгодны фармкомпаниям и не служат мерой профилактики заражений.

Утверждения о принудительной вакцинации не имеют под собой оснований. Согласно Кодексу "О здоровье", любой гражданин имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок". Кроме того, дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи. Таким образом, высказывания Шивы Айядурай в видеоролике являются интерпретацией расхожих конспирологических теорий и его собственными домыслами, - отметили эксперты.