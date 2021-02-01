Новые пособия для инвалидов планируют ввести в Казахстане

В Мажилисе презентовали поправки в закон по вопросам социальной защиты людей с инвалидностью, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, законопроект разработан в целях имплементации норм Конвенции ООН о правах инвалидов по устранению дискриминационных терминов в законодательстве и принятие мер по социальной защите лиц с инвалидностью, обеспечение гарантированным социальным пакетом малообеспеченных семей, оформление документов на получение специальных социальных услуг, стимулирование трудоустройства и создание возможностей для активности людей с инвалидностью.

В целом предусматривается внесение изменений и дополнений в 75 законодательных актов, в том числе 10 кодексов. Глава Минтруда рассказал о концептуальных новшествах законопроекта.

Так, будет введено пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, вне зависимости от причины их инвалидности. Данным пособием будет охвачено более 20 тыс. человек. Также будет изменен механизм оказания услуг индивидуального помощника с учетом степени потребности на основании медико-социальных показаний.

Согласно международной классификации функционирования ограничения жизнедеятельности и здоровья предусматривается разделение детей с семи до 16 лет по группам инвалидности. В настоящее время у нас есть с 16 до 18 лет. Данная мера позволит дифференцированно установить размер пособий в зависимости от степени тяжести заболевания этих детей. При этом размер пособий, адресная помощь вводится в связи с необходимостью адресной помощи. Размер пособия для всех групп детей инвалидов будут увеличены с 16 до 37%. Серик Шапкенов на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.

Наравне с пособиями по инвалидности будет выплачиваться дополнительная сумма в случае потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца, имеющих в семье детей с инвалидностью. Данное пособие начнут выплачивать 2 тыс. детей. А тех, кто получил инвалидность на работе, будут обеспечивать техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства.

Также будут сохранены права семей, воспитывающих детей с инвалидностью, состоять на учете по жилью после достижения их совершеннолетнего возраста. Дети стоят в очереди до совершеннолетия, а когда они достигают совершеннолетнего возраста, они вынуждены вставать в очередь заново, если они остаются инвалидами 1-2 групп. Данная норма позволит сохранить очередь 20 тыс. детей, - пояснил глава Минтруда.

Кроме того, будет установлен гарантированный уровень суммы социальной выплаты на случай потери дохода, в связи с уходом за ребенком, по достижению возраста одного года, в случае возобновления трудовой деятельности.

Еще одна норма законопроекта направлена на продление периода ухода за ребенком до 18 лет, ранее учитывался период до 16 лет.

Принятие проекта закона не потребует дополнительных выделений из бюджета. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств из бюджета на 2021-2023 годы - это 55,4 млрд тенге. Принятие данных норм является первым шагом в решении поставленных задач президентом РК в социальной сфере в этом году, - заключил Шапкенов.

Тамила Языкова, Нур-Султан