Медведев признал возможным отключение России от Интернета

Отключение России от глобальной сети возможно, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что у властей есть план действий на этот случай.

Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации, — сказал Медведев.

Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.

Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу, — заключил Медведев.

Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.