Кто в Нур-Султане отказался от прививки "Спутник-V"

Среди медработников есть единичные случаи отказа от вакцинирования, сообщила на брифинге заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова Шайзадаевна, передает корреспондент zakon.kz.

На первом этапе в феврале месяце у нас прививается определенный контингент. Это медработники. На уровне медорганизаций формируются списки. На добровольной основе. То есть это те медработники, которые желают привиться. Все они понимают, что находятся в зоне риска. Списки уже сформированы, чтобы не создавать скученность пациентов, ежедневно они будут приглашены и прививаться в поликлиниках… Единичные есть (случаи отказа — прим.), — сообщила Рустемова, отвечая на вопросы СМИ.

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По ее словам, среди отказавшихся есть те, кому вакцинация противопоказана, либо сами медработники приняли решение подождать.

В основном (среди отказавшихся — прим.) это женщины которые планируют беременность. Они почему-то считают, что они пока не могут вакцинироваться. Также это медработники, которые имеют те или иные заболевания. Онкологические и так далее. Но есть и те, кто временно пока (отказался - прим). В марте-апреле они хотели бы вакцинироваться. Пока ждут, когда другие провакцинируются, у каждого есть свои индивидуальные моменты, — объяснила замглавы управления.

Ранее глава управления Тимур Муратов сообщал, что до 1 марта планируется сделать прививки около 6 300 медицинским специалистам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан