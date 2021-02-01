Так ли надежен залог денег на счете?

В банковской практике нередки случаи, когда предметом залога выступают деньги на банковском счете. Насколько надежен данный вид обеспечения? Нет ли угрозы списания заложенных денег другими кредиторами?

Защита от платежных требований других кредиторов

Для начала обратимся к норме подпункта 8) пункта 10 статьи 27 Закона О платежах и платежных системах, в соответствии с которой не допускается обращение взыскания "на деньги, находящиеся на сберегательных счетах, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам, в размере суммы непогашенного основного долга по таким банковским займам на основании платежных требований".

Данная норма действует с июля 2020 года. Она распространяется на случаи, когда:

предмет залога в виде безналичных денег размещается на сберегательном счете. К деньгам на текущем счете норма не применяется; залог денег обеспечивает обязательства по банковскому займу. Если залог денег обеспечивает иные виды обязательств (из договоров гражданско-правового займа, купли-продажи и пр.), указанная норма не применима; залогодателем выступает как физическое, так и юридическое лицо; залог денег предоставлен как самим должником по основному обязательству, так и третьим лицом - вещным поручителем.

Например, в обеспечение исполнения обязательств заемщика по банковскому займу третье лицо (залогодатель) внесло в банк-1 на сберегательный счет деньги в качестве залога (залоговый депозит). В свою очередь, залогодатель также выступает должником перед другим банком-2. Предположим, залогодатель допустил просрочку по своему займу, и банк-2 выставил платежное требование о взыскании долга к счету залогодателя, на котором размещены заложенные деньги. Возникает вопрос о правомерности списания заложенных денег по платежному требованию другого кредитора (банка-2). Вправе ли банк-2 претендовать на залоговый депозит либо данный депозит может и далее лежать в неприкосновенности как обеспечение по займу перед банком-1?

Если применять вышеуказанное правило Закона О платежах, то:

банк-2 вправе претендовать на заложенные деньги только в сумме, превышающей размер непогашенного основного долга заемщика перед банком-1;

на сумму непогашенного основного долга залоговый депозит списанию не подлежит.

К примеру, залоговый депозит был размещен на сумму 10 млн тенге, обеспечивая изначально сумму основного долга и вознаграждения по кредиту в банке-1. На эту же сумму (10 млн тенге) банком-2 предъявлено платежное требование к счету, на котором размещены заложенные деньги. К моменту предъявления платежного требования остаток непогашенного долга по кредиту в банке-1 составил 7 млн тенге. Получается, что подлежит списанию с залогового депозита только 3 млн тенге (10 млн тенге - 7 млн тенге); на залоговом депозите должно остаться 7 млн тенге.

Иммунитет есть, но не на всю сумму

Что ж, с одной стороны, это хорошо. Все-таки основная часть депозита остается нетронутой.

Но, с другой стороны, с залогового депозита хоть и не вся, но все же списывается сумма денег (в примере выше это 3 млн тенге). Получается, что заемные обязательства перед банком-1 остаются необеспеченными в части вознаграждения. В указанной части банк-1, будучи залогодержателем, лишается права залога.

Подобным образом разрешается вопрос в ситуации, когда к счету, на котором размещен предмет залога в виде денег, предъявляется инкассовое распоряжение налогового и таможенного органа. Согласно п.2 ст.122 Налогового кодекса не подлежит взысканию по инкассовым распоряжениям сумма денег, являющихся обеспечением по банковским займам, в размере непогашенного основного долга. Аналогичная норма по инкассовым распоряжениям таможенных органов закреплена в п.1 ст.129 Таможенного кодекса.

Таким образом, залог денег на счете защищен от списаний по платежным требованиям, инкассовым распоряжениям налоговых и таможенных органов в размере непогашенной части основного долга по банковскому займу. Однако в остальной части закон допускает списание заложенных денег.

А как же преимущественное право залогодержателя?

Тем самым, нарушается правило о преимущественном праве залогодержателя на удовлетворение своих требований перед другими кредиторами. Изъятия из указанного правила могут быть установлены не иначе, как Гражданским кодексом (п.1 ст.299 ГК). Закон О платежах, как и любой другой законодательный акт, не могут лишать залогодержателя преимущественного права.

Такой вид обеспечения как залог денег становится уязвимым. Уязвимость заключается в том, что:

во-первых, при предъявлении платежных требований и инкассовых распоряжений органов госдоходов необеспеченными могут остаться обязательства по вознаграждению, уплате неустойки и др.;

во-вторых, при предъявлении инкассовых распоряжений судебных исполнителей все деньги, размещенные на счетах в качестве залога, могут быть списаны. Иначе говоря, заложенные деньги на счете вообще не обладают иммунитетом от списания судебными исполнителями;

в-третьих, деньги, размещенные на счетах в банке в качестве залога, не защищены от арестов: они могут быть арестованы судами и судебными исполнителями.

Наличие риска списания заложенных денег незалоговыми кредиторами не выгодна не только банку (он лишается всего или части обеспечения), но и зачастую самому залогодателю (над ним нависает угроза объявления дефолта - досрочного требования возврата всего займа).

С залогом денег еще хуже

Если права банка - залогодержателя хоть как то защищены (непогашенная сумма основного долга по банковским займам не списывается по ПТ и инкассовым распоряжениям органов госдоходов), то права других категорий залогодержателей не защищены вовсе никак.

Примечательно, что у залогодержателя проблем намного меньше, если предметом залога выступает любое иное имущество - недвижимость, автомашины и пр., поскольку в этих случаях законодатель и правоприменитель в целом исходят из приоритетности прав залогодержателя.

Так, заложенное имущество может быть арестовано и продано по требованиям незалогового кредитора, но только "с соблюдением установленных гражданским законодательством прав залогодержателя" (п.1 ст.57 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", п.9 Нормативного постановления Верховного Суда РК №1 от 31.03.2017 г. "О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве").

То есть, по общему правилу, незалоговые кредиторы не имеют преимущества перед залоговым кредитором, и последний не теряет даже части своих прав при обращении взыскания незалоговыми кредиторами на предмет залога. По деньгам, как мы видим, ситуация иная.

Право залогодержателя vs. Платежный документ

Получается, что, с одной стороны, ГК декларирует преимущественное (хотя и не исключительное) право залогодержателя перед остальными кредиторами, но, с другой стороны, законодательство о платежах и переводах денег допускает списание в пользу остальных кредиторов денег, являющихся предметом залога.

По большому счету это "разногласие" должно разрешаться в пользу Гражданского кодекса.

Во-первых, ГК превалирует в иерархии нормативных правовых актов и над Законом О платежах, и над Законом Об исполнительном производстве.

Во-вторых, отношения по применению платежных инструментов, будучи расчетными, должны иметь производный и зависимый характер от материальных отношений, лежащих в основе платежей и переводов. Из этого следует, что, если кредитор (взыскатель, инициатор) имеет преимущественное право на удовлетворение своего требования, то он вправе применять платежный инструмент (инкассовое распоряжение или платежное требование) для обращения взыскания на предмет залога - деньги на счете. Применение платежного требования кредитором - залогодержателем в таком случае было бы правомерно. Если такого преимущественного права у кредитора (взыскателя, инициатора) нет, то он и не вправе применять платежные инструменты для списания залоговых денег в первоочередном порядке. В последнем случае ни взыскатель (бенефициар) не вправе был бы предъявлять платежные документы для безакцептного или беспорного списания, ни банк отправителя денег не вправе был бы принимать их к исполнению.

Но, как было показано выше, и законодательство, и практика в ряде случаев допускают списание денег, выступающих предметом залога, по требованиям незалоговых кредиторов.

Залоговый счет не помог

Проблему защиты интересов залогодержателя по договору залога денег пытались решить также в России, где, кстати, судебная практика до 2014 года вообще не признавала законным залог безналичных денег. По распространенному в тот период мнению, залог денег на счете не обладает таким свойством как возможность реализации на торгах предмета залога для удовлетворения требований залогодержателя. Отсюда делался вывод о несоответствии залога безналичных денег сути залоговых отношений.

Однако с 2014 года подход кардинально изменился с включением в ГК РФ норм, посвященных залогу безналичных денег (точнее, залогу прав по договору банковского счета). Залог денег на счете получил, таким образом, признание законодателем.

Предполагалось обеспечить защиту залога денег через механизм размещения заложенных денег на специальном залоговом счете. Эти деньги наделили иммунитетом от взысканий судебными исполнителями, но они оказалось никак не защищены от требований налоговых органов. Ситуация в РФ, таким образом, обратная по сравнению с казахстанской практикой: у нас, напротив, заложенные деньги на банковском счете защищены от взысканий органов госдоходов (хотя и частично, в размере основного долга по банковскому займу), но не защищены от взысканий судебных исполнителей.

Плюс к этому на практике возник ряд вопросов, связанных со статусом залогового счета (необходимость уведомлений налогового органа и/или кредиторов, объем правомочий по распоряжению деньгами на нем и пр.).

В общем, проблема залога безналичных денег в Российской Федерации тоже не получила разрешения. По этой причине этот вид обеспечения там не рассматривается залоговыми кредиторами как достаточно надежный.

В поисках решения

Вернемся к казахстанской практике. Конечно, банки пытаются принимать меры по снижению риска утраты залога денег, в частности, путем принятия денег на условиях заклада. При закладе деньги вносятся не на банковский счет клиента, а на счет самого банка. При этом банк учитывает закладываемые деньги на своем отдельном бухгалтерском счете.

Однако и в этом варианте есть затруднение.

В случае заклада, как и в случае залога денег на сберегательном счете, залогодатель был бы заинтересован в получении вознаграждения от банка на сумму закладываемых денег - благо, что закон прямо допускает это (ст.315 ГК). Да и банк не против выплаты процентов на сумму заклада. Но тут препятствием выступает позиция Национального банка, возражающего против начисления вознаграждения по закладу денег. По мнению центрального банка страны, вознаграждение можно начислять только за банковскую услугу, а принятием денег в заклад банк никакую услугу клиенту не оказывает. А потому размещайте, мол, заложенные деньги только на сберегательном счете; по нему и начисляйте вознаграждение.

В итоге проблема с иммунитетом залога денег загнана в угол. Разместить деньги на сберегательном счете - значит иметь риск их списания по требованиям третьих лиц; принять на условиях заклада - под большим вопросом начисление вознаграждения на сумму заклада в пользу залогодателя.

Удивительно, но наиболее ликвидная разновидность обеспечения - залог денег - оказалась менее защищенной и не совсем удобной.

Это снижает привлекательность данного вида обеспечения. Пора бы придать залогу денег на счете неприкосновенный статус от требований любых иных кредиторов, кроме как залогодержателя. Тогда и вопрос с начислением вознаграждения на сумму залога решится.