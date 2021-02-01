В Казахстане проведут амнистию к 30-летию независимости

Министерство внутренних дел РК разработало проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает zakon.kz.
Проект закона приурочен к тридцатилетию Независимости Республики Казахстан и предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства.
В частности, проект закона определяет категорию осужденных, подлежащих освобождению от уголовной ответственности (социально уязвимые).
Также определена категория осужденных, которым сокращаются сроки наказания.
Наряду с этим, ограничивается применение амнистии по некоторым видам преступлений.
Законопроект также определяет условия применения амнистии, в том числе в отношении лиц, осужденных приговорами судов Казахстана и отбывающих за ее пределами на основе международных договоров.
Также предусматриваются мероприятия, проводимые исполнительными органами по социальному и медицинскому охвату освобождаемых лиц по амнистии.
Вместе с тем определена категория лиц, в отношении которых не применяется амнистия.
Как считают разработчики, принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям:
- освобождение порядка 3-4 тысяч осужденных;
- прекращение уголовных дел и дел, не рассмотренных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной
- ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;
- для отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам.
В Казахстане с момента объявления суверенитета было принято 8 законов об амнистии.
- В соответствии с законом от 5 октябpя 1994 года "Об амнистии в связи с Международным годом семьи" освобождено 1380 осужденных.
- В соответствии с законом от 15 июля 1996 года "Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Конституции РК" освобождено от наказания 10 988 осужденных и сокращен срок наказания 2 396 осужденным.
- В соответствии с законом от 13 июля 1999 года "Об амнистии в связи с Годом единства и преемственности поколений" освобождены 15 705 осужденных и сокращен срок наказания 2 270 осужденным.
- В соответствии с законом от 29 декабря 2000 года "Об амнистии в связи с десятой годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан" освобождены 7 791 осужденный и сокращен срок наказания 964 осужденным.
- В соответствии с законом от 19 февраля 2002 года "Об амнистии в связи с десятилетием независимости Республики Казахстан" освобождены 10 524 осужденных и сокращен срок наказания 693 осужденным.
- В соответствии с законом от 9 января 2006 года "Об амнистии в связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан" освобождены 3626 осужденных и сокращен срок наказания 1406 осужденным.
- В соответствии с законом от 28 декабря 2011 года "Об амнистии в связи с двадцатилетием государственной независимости Республики Казахстан" освобождены 2628 осужденных и сокращен срок наказания 859 осужденным.
- В соответствии с законом от 13 декабря 2016 года "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" освобождены 1220 осужденных и сокращен срок наказания 2338 осужденным.