В Казахстане проведут амнистию к 30-летию независимости

Министерство внутренних дел РК разработало проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Проект закона приурочен к тридцатилетию Независимости Республики Казахстан и предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства.

В частности, проект закона определяет категорию осужденных, подлежащих освобождению от уголовной ответственности (социально уязвимые).

Также определена категория осужденных, которым сокращаются сроки наказания.

Наряду с этим, ограничивается применение амнистии по некоторым видам преступлений.

Законопроект также определяет условия применения амнистии, в том числе в отношении лиц, осужденных приговорами судов Казахстана и отбывающих за ее пределами на основе международных договоров.

Также предусматриваются мероприятия, проводимые исполнительными органами по социальному и медицинскому охвату освобождаемых лиц по амнистии.

Вместе с тем определена категория лиц, в отношении которых не применяется амнистия.

Как считают разработчики, принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям:

освобождение порядка 3-4 тысяч осужденных;

прекращение уголовных дел и дел, не рассмотренных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной

ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;

для отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам.

В Казахстане с момента объявления суверенитета было принято 8 законов об амнистии.